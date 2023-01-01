السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 5 حرائق نشبت بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أية إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 5 بلاغات منفصلة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإمبابة، وشقة سكنية في الطالبية، ومكتب لصيانة ماكينات التصوير بمدينة 6 أكتوبر، ومخلفات أعلى عقار بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية، ومخلفات بشارع السودان بجوار سنتر السلام بالعجوزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق الخمس، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.