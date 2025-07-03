أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية بشارع المعز

قدم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، جولة تثقيفية بشارع المعز بالقاهرة، لعدد من أطفال روضة السيدة زينب، بهدف ترسيخ الهوية وتنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى النشء.

انطلقت الجولة بتقديم الآثارية شهد حسني، شرحا للأطفال عن تاريخ الشارع الذي يمتد من باب الفتوح شمالا إلى باب زويلة جنوبا، ويضم مجموعة متنوعة من الآثار الإسلامية، موضحة أن الشارع سمي بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

أعقب ذلك جولة لتفقد بعض المعالم الشهيرة، ومنها قبة الصالح نجم الدين أيوب، التي تعد من أبرز معالم العصر الأيوبي، وتعرف بالمدرسة الصالحية، وأنشأها السلطان لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة.

كما تفقد الأطفال مجموعة السلطان قلاوون المملوكية، والتي تعد ثاني أجمل قبة في العالم بعد ضريح تاج محل، وتضم مسجدا، مدرسة، قبة ضريحية، وبيمارستان.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مع محاضرة بعنوان "التلوث البيئي.. أسبابه وأنواعه"

ناقشت خلالها د. منى سمير، مدير إدارة الوعي البيئي بوزارة البيئة، أنواع التلوث ومنها: تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث التربة، التلوث الضوضائي، والضوئي، موضحة الآثار السلبية على الإنسان والنظام البيئي.

كما شهدت الجولة تنفيذ مجموعة من الورش الفنية منها ورشة تصميم علم مصر بالخرز، ورشة حلي وإكسسوارات، ورشة أشكال فنية بالكانسون والفوم الملون، وأخرى لعمل تابلوه بالألوان الأكريليك، بجانب فقرة رسم على الوجه.

واختتم اليوم بمسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين، إشراف يمنى حسين.

نفذت الجولة ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وجاءت ضمن جهود هيئة قصور الثقافة لتعريف الأطفال بالمعالم التراثية، وتعزيز قيم الانتماء.