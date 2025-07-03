أعرب طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة بكفر الشيخ، نتيجة عن سعادتهم بسهولة امتحان الجغرافيا، حسب قول وتعبير الطلاب والطالبات، بينما انتاب الحزب كثير من طلاب القسم العلمي نتيجة صعوبة امتحان الكيمياء بلجان المحافظة.

وقال محمد حسني، في لجنة علي عبد الشكور بمدينة كفر الشيخ، لـ"الشروق"، إن امتحان الجغرافيا جاء سهلًا وفي متناول الطالب المتوسط، فضلًا عن أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي ومن المنهج، متابعًا: "نتمنى أن تكون الامتحانات الفترة القادمة سهلة وجيدة".

وأضاف علي محمود طالب القسم الأدبي، في نفس اللجنة، أن الوقت كان مناسبا والامتحان كان جيدا والأسئلة كانت سهلة وفي متناول الجميع، مشيرًا إلى أن الطلاب جميعهم سعداء جدا من الامتحان والوقت كان مناسبا، متمنيًا أن تكون التهوية جيدة فقط داخل اللجان.

بدوره قالت علياء محمد، طالبة القسم العلمي، في لجنة الشهيد حمدي بمدينة كفر الشيخ، إن امتحان الكيمياء جاء متوسط ولكن به نقاط عديدة صعبة، والامتحان في المجمل يحتاج وقت أطول وخاصة الاختياري كان به نقاط كثيرة صعبة.

فيما قالت سهيلة عابد، في نفس اللجنة، إن الامتحان كان متوسط وبه نقاط سهلة ونقاط صعبة للغاية، وغير مفهومة ومن خارج المنهج ولم نكن نتوقعها.

وأشارت إلى أن نقاط الاختياري كانت صعبة للغاية، وفي المجمل "الحمد لله على نهاية الامتحان".

يذكر أنه أدى 28 ألفا و102 طالب وطالبة امتحان اللغة مادتي الجغرافيا والكيمياء في 78 لجنة بكفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات برئاسة الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أي شكاوى أو مخالفات.

وتفقد وكيل الوزارة، عددًا من لجان الامتحانات بالمحافظة من أجل متابعة الامتحانات وأداء الطلاب ومشكلاتهم وحلها.

كما تابع من خلال غرفة العمليات الامتحانات بمختلف لجان المحافظة بالمراكز المختلفة لمتابعة الأزمات والمشكلات وحالات الغش.