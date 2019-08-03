 انتظام 18 لاعب في تدريبات الزمالك استعدادا لبطل الصومال - بوابة الشروق
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انتظام 18 لاعب في تدريبات الزمالك استعدادا لبطل الصومال

كريم يوسف
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 10:40 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 10:40 م

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بالنادي استعدادا لمشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا والموسم الجديد .

وخاض التدريب كلا من:  محمود عبد العزيز، ومحمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، ويوسف أوباما، وخالد بوطيب، ومحمد حسن، وأيمن حفني، ومحمود حمدي "الونش"، وعبدالله جمعة، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمد عنتر، ومحمد عبدالسلام، وعمر السعيد، وحازم إمام، وكريم بامبو، محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي.

فيما حصل باقي اللاعبين علي راحه من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.


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