بالفيديو - تريزيجيه يضع البصمة الأولى مع أستون فيلا

نجح محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي، في صناعة الهدف الثالث لفريقه أمام لايبزيج الألماني، والتي انتهت بفوز الأول (3-1).

وقدم تريزيجيه تمريرة الهدف الثالث بطريقة رائعة للاعب الاسكتلندي جون ماكجين في الدقيقة 89 بعد دخوله لملعب اللقاء بـ13 دقيقة.

وأشرك ديان سميث المدير الفني لأستون فيلا، تريزيجيه في الدقيقة 76 بدلا من أنور الغازي اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية.

وكانت مباراة لايبزيج آخر استعدادات أستون فيلا للدوري الإنجليزي، الذي من المقرر أن يخوض أولى جولاته بالبريميرليج، يوم السبت المقبل أمام توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وكان تريزيجيه قد شارك للمرة الأولى مع أستون فيلا عقب انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي من قاسم باشا التركي، لمدة 45 دقيقة أمام تشارلتون.

جدير بالذكر أن تريزيجيه كان قد انتقل قبل عدة أيام لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي، في صفقة كلفت خزينة النادي الصاعد حديثًا ما يقرب من 9 ملايين جنيه استرليني.

