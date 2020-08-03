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اختبار كورونا للحكام قبل مباريات الدوري بـ48 ساعة

تصوير أحمد عبد الجواد
تصوير أحمد عبد الجواد
محمود عيسى
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 1:54 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 1:54 م

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إجراء الفحوصات الطبية لكورونا على جميع الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة الدوري الممتاز، والذي سيتم استئنافه بعد توقف كورونا يوم الخميس المقبل.

ويقص الزمالك شريط استئناف الدوري مرة أخرى بمواجهة فريق المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 6 من شهر أغسطس المقبل. ضمن مؤجلات الدور الأول للمسابقة.

وتقرر خضوع أطقم الحكام المختارين لإدارة مباريات الدوري لاختبار مسحة كورونا قبل أي لقاء بـ48 ساعة، حتى يكون هناك متسع من الوقت لمعرفة سلبية أو إيجابية عينة كل حكم.

وطلب رئيس لجنة الحكام من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، ضرورة ظهور نتيجة التحاليل بعد 24 ساعة فقط، لسرعة تجهيز بديل حال ثبت إصابة أي حكم بفيروس كورونا.


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