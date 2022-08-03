كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، آخر تطورات ملف إنتاج السيارة الكهربائية في مصر، قائلًا إن الاتفاقات بين الوزارة والشركة التي وقعت معها مذكرة تفاهم، في مراحلها الأخيرة الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مشكلة سلاسل الإمداد العالمية تؤثر على شركات السيارات العالمية، وبينها الشركة التي وقعت معها الوزارة مذكرة التفاهم.

وتابع: «نحاول وضع الشروط العملية المربحة للجانبين في عملية سلاسل الإمداد ونتوقع انفراجة، متوقفون الآن عند نقطة سلاسل الإمداد، واتفقنا على باقي النقاط بالكامل، وسنعلن عن تلك الانفراجة والتوقيع الخاص بالعقود قريبًا».

وفي سياق آخر، تحدث وزير قطاع الأعمال عن خطة الوزارة للتوقف عن تصدير القطن الخام «الشعر» خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر، موضحًا أن الدولة ستعتمد على تصدير الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، لتعظيم القيمة المضافة.

وأوضح أن الصناعة العالمية لا تعول على الأقطان طويلة التيلة فقط، مضيفًا: «تستهلك 2% من الأقطان طويلة التيلة، و98% أقطان قصيرة التيلة لأن سعرها أقل، نحن نصنع ونسوق من الأقطان طويلة التيلة قدر الإمكان لتكون موجودة في الأسواق؛ لأننا متميزون فيها».

وأكد أن مصر قادرة على المنافسة في مجال القطن طويل التيلة، مختتمًا: «يجب أن نزرع الأقطان ونصنعها على قدر الطلب، وألا نحاول فرض أذواقنا على لعالم، قدر الإمكان سنحاول التسويق من خلال شركة واحدة بإمكانيات كبيرة، ونصل إلى الأسواق العالمية».