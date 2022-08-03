الأردن يرحب بتمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين

رحّبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بالاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، وتجديد الالتزام بها من كافة الأطراف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن يدعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية عِبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الأردن يثمن كافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مشيرا إلى أن بلاده يؤكد مواصلته تقديم الدعم للبعثة الأممية لليمن التي تتخذ من العاصمة (عمّان) مقراً لها.