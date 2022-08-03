الرئيس الأمريكي يرحب بتمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بتمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين.



وأشاد بايدن - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - بالعمل الذي قام به مبعوثه الخاص لليمن تيم ليندر كينج، الذي يعمل جنبا إلى جنب مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبيرج، وقيامه بدور رئيسي في هذا الإنجاز.



وأكد أن مسألة تمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل نهائي للصراع من أهم الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت - في وقت سابق - تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، بموجب اتفاق يتضمن التزام طرفي النزاع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أقرب وقت ممكن.