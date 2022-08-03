مجلس التعاون يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا لأحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.



وأكد الحجرف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.



وثمّن "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكل الأطراف في تمديد الهدنة".



وقال إنها "ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية اليمن".