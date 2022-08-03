تايوان: 23 ألفا و919 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الأربعاء، 23 ألفا و919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها محلية باستثناء 201 إصابة، كما سجلت 32 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 4406 ، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم .

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 4 ملايين و652 ألفا و186 إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 4 ملايين و631 ألفا و408 حالات إصابة محلية.

وبتسجيل 32 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9026 منذ بدء الجائحة.