نائبة جمهورية: لائحة اتهام ترامب «اغتيال سياسي»

وصفت النائبة الجمهورية المتشددة مارجوري تايلور جرين، قبل قليل، لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنها "اغتيال سياسي".



وكتبت جرين، وهي حليف قوي لترامب، عبر حسابها الرسمي على منصة أكس (تويتر سابقا): "لائحة الاتهام اليوم للرئيس ترامب هي محاولة اغتيال سياسي من قبل (الرئيس الأمريكي) جو بايدن وأتباعه لإزاحة المرشح الرئاسي البارز (ترامب) من سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2024"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وأضافت النائبة الجمهورية: "الشعب الأمريكي سوف يعيد انتخاب الرئيس ترامب".



ويمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، خلال ساعات، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.



وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء الماضي، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.



يذكر أن المحكمة التي ستوجه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021.



وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.