محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية 

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شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود في حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة؛ لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عام، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، ضمن الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز: "المنيا – مطاي – ديرمواس"، حملات مكثفة لرفع المخلفات.

ففي مركز ومدينة المنيا، تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي بمعدات الحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى تواصل الحملات المكثفة للنظافة بكورنيش النيل، وواصلت قرى نزلة حسين و بني محمد سلطان وطوخ الخيل و بني أحمد الغربيه والبرجاية ودمشير رفع المخلفات .

وفي مركز مطاي، تم عمل حملات مكثفة في القرى وأحياء المدينة لرفع المخلفات من الشوارع ونقلها إلى المقلب العمومي.

وفي مركز ديرمواس، تم عمل حملات بقريتي بني سالم وتانوف، وتمهيد وتسوية الطريق العام؛ لخلق سيولة مرورية، وتواصلت حملات النظافة بقرى دلجا وبني حرام ونزلة البدرمان، وكفر خزام، وتل بني عمران، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية طريق الحسابية العمارية الغربية.

وفي مراكز: "مغاغة – بني مزار - سمالوط"، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة نظافة مكثفة شملت مدخل مدينة مغاغة الجنوبي، وتم رفع المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي، واستمرت الحملات بقرى المركز وأحياء المدينة.

وفي بني مزار، تم عمل حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بأحياء المدينة من نقاط التجميع الرئيسية بشوارع الأحياء ونقلها للمقلب العمومي.

وقامت الوحدات المحلية بأبو جرج وشلقام وصندفا، بأعمال النظافة، وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط جهودها في منظومة النظافة بنطاق قرى الوحدات المحلية؛ لرفع كفاءة أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى النظافة بالطرق والشوارع الرئيسية، وتم عمل حملات بقرى قلوصنا والبيهو وطحا وأحياء المدينة.

وفي مركزي أبوقرقاص وملوي، استمرت الحملات المكثفة لرفع المخلفات.

ففي مركز أبوقرقاص، تم حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب من عزبة الباشا وحتى المرور غرب، وبقرى نزلة أسمنت وبني عبيد وأبيوها وبني موسى وجريس وبنى حسن الشروق وبأحياء المدينة.

وفي مركز ملوي، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملة نظافة مكبرة بقرى المركز؛ لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر باستخدام معدات الوحدات القروية التسع، حيث تم تمهيد وتسوية الشوارع رفع جميع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، واستمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية.