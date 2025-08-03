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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية بعدة محافظات بحوزتهم مخدرات بقيمة 38 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية محاولة بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

تم استهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (333,5 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – هيروين –هيدرو – كوكايين" – أكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر – 3 قطع سلاح نارى " بندقية آلية - طبنجة – بندقية خرطوش" ). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (38) مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.