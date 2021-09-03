بداية محرجة لفليك مع المنتخب الألماني رغم الفوز على ليشتنشتيان

لم تشهد المباراة الأولى للمدرب هانسي فليك مع المنتخب الألماني لكرة القدم، مهرجان الأهداف الذي كان يأمل به الجميع ولكن بدلا من ذلك كشفت تلك المباراة عن نقطة ضعف أساسية عانى منها الفريق لسنوات.

إن الفوز بهدفين نظيفين على منتخب ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمس الخميس، جعلت فليك يدرك أنه بحاجة للقيام بالمزيد من العمل والتحلى بالصبر- قبل مباراتيه أمام أرمينيا يوم الأحد وأمام أيسلندا يوم الأربعاء، وما بعدهما.

وأكد فليك :" مازال الطريق طويلا- هذه فقط بداية رحلتنا".

ولدى فليك، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف، عقدا مع المنتخب الألماني حتى 2024 والذي يتضمن المشاركة في كأس العالم بقطر العام المقبل وبطولة أمم أوروبا 2024.

وبحلول هذا الوقت على الأقل ستكون ألمانيا منافسا حقيقيا مرة أخرى بعد هبوط حاد عقب الفوز بكأس العالم 2014.

وكان بايرن ميونخ، الذي دربه فليك سابقا، فاز على بريمير، المنافس بدوري الدرجة الخامسة، 12 / صفر في كأس ألمانيا، وكان يمكن أن تكون بداية فليك مع المنتخب الألماني مثالية لو كان المنتخب الوطني حقق نتيجة مشابهة أمام منتخب لشيتنشتاين المصنف 189 على العالم.

ولكن بدلا من ذلك سجل فقط تيمو فيرنر وليروي ساني هدفي المنتخب الألماني أمام دفاع قوي لمنتخب لشيتنشتاين، علما بأن المنتخب الألماني أهدر عدة فرص ولكنه أيضا واجهة مشكلة كبيرة في صنع فرص للتهديف.

وقالت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج اليوم الجمعة إن المباراة كانت "محرجة" وتحدثت عن "بداية للنسيان" لفليك.

وذكرت مجلة "كيكر" أن الفريق "بكل تأكيد لم يكن مثيرا" وأضافت صحيفة "بيلد" اليومية :"النشوة كانت عظيمة. والآن ازدادت خيبة الأمل".

واعترف البديل ماركو ريوس أن"الأمور لم تكن وردية" وقال فليك أيضا "كنا نأمل تسجيل المزيد من الأهداف".

ولكن مثلما حدث في العديد من المباريات في السنوات الماضية، فشل المنتخب الألماني في كسر فريق يلعب بعقلية دفاعية بعد فرصتين مبكرتين لجوشوا كيميتش وفيرنر.

واعترف فليك :"يمكنك أن ترى أن الفريق ليس لديه إيمان كبير بإمكانية تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف :"اتيحت لنا عدة فرص في المراحل الأولى، كان يجب علينا أن نكون أكثر حسما، وبعد ذلك لم نلعب بشكل سريع في العشرين دقيقة التالية، والتي لم أكن سعيدا بها. ومع ذلك لا يمكنني أن ألوم على قلة التزام اللاعبين. لم نقم بما يكفي في الفرص التي اتيحت لنا".

وأعاد فليك التأكيد عدة مرات أن المباراة كانت البداية فقط، بعدما خاض اللاعبون التدريبات مع الجهاز الفني لمدة ثلاثة أيام.وطالب فيرنر، الذي كان مفعما بالحيوية مثل ساني وجمال موسيالا، بالصبر.

وقال :" بدأنا لتونا تعلم المطلوب مننا. لم تكن هذه هي الخطوة الأولى الأفضل ولكنها كانت خطوة أولى جيدة".

واتفق المعسكر الألماني أن أهم جانب هو حصد النقاط الثلاث، والتي طالب فليك من لاعبيه الحصول عليها يوم الأحد أمام أرمينيا التي تتصدر المجموعة بفارق نقطة أمام المنتخب الألماني.

وقال فليك :"يمكننا احتلال صدارة المجموعة. لذلك فإن هذا هو هدفنا.