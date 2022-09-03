تعليق حركة الملاحة في مضيق البسفور بسبب تعطل سفينة في طريقها إلى أوكرانيا

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم السبت، تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة أخرى كانت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.



وقال خفر السواحل - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه تم على الفور إرسال قاطرتين وزورق تابع لخفر السواحل إلى الموقع الذي تعطلت فيه سفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار، وهي ترسو الآن في منطقة كانديلي، لافتا إلى تعليق حركة عبور السفن للمضيق مؤقتًا.



وكانت حركة الملاحة قد استؤنفت يوم أمس الجمعة، في البوسفور بعد تعويم سفينة الشحن "ليدي زيما" التي جنحت يوم أمس الأول الخميس؛ نتيجة عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول في إطار اتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة.