 السيطرة على 3 حرائق نشبت في منزلين ومطعم بالجيزة - بوابة الشروق
السبت 3 سبتمبر 2022 5:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

السيطرة على 3 حرائق نشبت في منزلين ومطعم بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 5:31 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق منزلين ومطعم بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات منفصلة تفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وحريق منزل آخر في منطقة الشوبك الشرقي بالصف، وحريق مطعم في شارع أحمد إبراهيم بمنطقة بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الثلاث حرائق، دون وقوع إصابات.

وتحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك