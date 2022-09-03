السيطرة على 3 حرائق نشبت في منزلين ومطعم بالجيزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق منزلين ومطعم بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات منفصلة تفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وحريق منزل آخر في منطقة الشوبك الشرقي بالصف، وحريق مطعم في شارع أحمد إبراهيم بمنطقة بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الثلاث حرائق، دون وقوع إصابات.

وتحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.