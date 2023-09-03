فينورد يفوز على أوتريخت في الدوري الهولندي

حقق فريق فينورد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه أوتريخت 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من المسابقة.

وأنهى فينورد الشوط الأول متقدما 2 / 1، حيث بادر سانتياجو خيمينز بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة، وتعادل أوتريخت عن طريق ريان فلامينجو في الدقيقة 19، قبل أن يسجل كالفن ستينجس الهدف الثاني لفينورد في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجل خيمينز الهدف الثالث لفينورد في الدقيقة 46 وأضاف أياسي يويدا الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أن يسجل يانكوبا مينته الهدف الخامس لفينورد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فينورد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، مؤقتا، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، علما بانه تعادل في أول مباراتين بالدوري.

في المقابل ظل فريق أوتريخت بلا رصيد، حيث أن هذه هي الخسارة الرابعة له في الدوري هذا الموسم.