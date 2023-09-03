الجيش السوداني يقصف ميليشيا الدعم السريع من قاعدة وادي سيدنا

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل صباح اليوم الأحد، بأن الجيش السوداني يواصل القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا؛ مستهدفا مواقع لميليشيا الدعم السريع بالخرطوم.



وأمس السبت، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى ولاية كسلا، في إطار زياراته الميدانية للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من الولايات.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، تلقى البرهان، تنويرا من لجنة أمن الولاية حول الوضع الأمني، والجهود المبذولة لإيواء المواطنين الذين لجأوا للولاية بسبب الحرب، إلى جانب مجهودات حكومتها لإنجاح الموسم الزراعي وتحسين سبل معاش الناس.



ووجه البرهان، حكومة ولاية كسلا بفتح المعابر وتنشيط حركة التجارة الحدودية؛ بما يسهم في ارتقاء وتطوير النشاط الاقتصادي.



وقال خلال الزيارة إن الجيش والشعب مصممون على دحر التمرد، منوهًا أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليا، تؤكد الحاجة إلى وجود جيش محترف.



وأعلن قائد القوات المسلحة السودانية عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مشددا على «رفض الإملاءات».



وكان البرهان أكد، الخميس، أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين.