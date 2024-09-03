قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، إن 60 مليون مواطن يحملون بطاقات تموين، مؤكدا أن "هذا العدد لا يعكس عدد المستحقين للدعم التمويني، فهناك من يحصل على دعم دون وجه حق".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة "ETC"، مساء الإثنين، أن "غربلة" بطاقات التموين "أمر لا بد منه"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة غربلة البطاقات لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس على "حالة المواطن بشعوره بالأمان من أن الإجراءات تتم تتخذ بعد تحقق وتدقيق كبير تجاه الفئات المستحقة" ، موضحا أن بطاقات التموين تم غربلتها أكثر من مرة خلال السنوات الأربع الماضية، لينخفض عدد حاملي البطاقات من 70 مليون إلى 60 مليون "ولم يشتك أحد من المواطنين".

وأشار إلى وجود عدد من المعايير والمؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد استحقاق الشخص للدعم، مثل "مصدر دخله الثابت، راتبه، التأمين الصحي، حجم استهلاك الكهرباء، عدد أفراد أسرته، عدد أجهزة التكييف، امتلاك سيارة أو عقار"، مشددا أن امتلاك سيارة لا يعني بالضرورة عدم الاستحقاق؛ بل يعتمد على نوع السيارة وتقديرها وعمرها.

وأضاف أن "استهلاك الكهرباء كلما زاد فهو مؤشر على أن الأسرة لن تكون مستحقة أوي لنوع من أنواع الدعم"، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات أخرى مثل "عدد الهواتف المحمولة واستهلاك الإنترنت"، مؤكدا أن "كل ذلك ما زالت أفكار تدار وتدرس وليست قرارات".

وختم بأن "ملف الدعم يدرس بعناية كبيرة"، مشددا أن "الدولة حريصة على رفع مستوى معيشة المواطن المصري".