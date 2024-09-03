حماس داعية لاستمرار حالة الاشتباك: دماء شهداء الضفة ستزيد من وتيرة المقاومة

قالت حركة حماس، إن استمرار العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على محافظات الضفة الغربية لليوم السابع على التوالي، وتركيز الاحتلال لعدوانه على طولكرم مجددًا، لن يُفلِح في وقف مد المقاومة المتدفق رغم بطش الاحتلال وعدوانه المستمر.

وأضافت حماس في بيان: «إننا إذ نزف الشهداء الذين يرتقون بشكل يومي على ثرى الضفة الأبية والذين تخطوا 30 شهيدًا منذ بدء العملية العسكرية، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى».

وأوضحت أن هذه الدماء ستزيد من وتيرة المقاومة، واستمرار عملياتها النوعية، مشددة على أن حالة الغضب المتصاعدة في كافة أرجاء الوطن.

وذكرت حماس: «نحيي صمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في محافظات الضفة، وخاصة في طولكرم، التي تقف شامخة رغم الاستهداف المتواصل وعمليات التدمير والتجريف المستمرة من قبل قوات الاحتلال، واستهدافها الهمجي للمواطنين وممتلكاتهم».

ولفتت إلى أن عمليات الاحتلال العسكرية وعدوانه المتواصل، يؤكد مخططاته ومطامعه القديمة الجديدة بشأن تهجير السكان من الضفة الغربية وتطبيق خطة الضم التي تتبناها حكومة الاحتلال والتي لن تجد من الشعب الفلسطيني إلا مزيداً من الصمود والتحدي.

ودعت الفلسطينيين لمزيد من المواجهة ومقارعة الاحتلال، استمرارًا لحالة الاشتباك ضمن معركة طوفان الأقصى المتدفقة في كل أرجاء الوطن حتى نيل الحرية الكاملة وكنس الاحتلال.

والأربعاء الماضي، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شمال الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب 130 آخرون بنيران جيش الاحتلال منذ بدء توغله الواسع شمالي الضفة الغربية الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة، أن طفلة تبلغ من العمر 16 عاما استشهدت اليوم برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين.

وكان فتى فلسطيني قد استشهد أيضا وأصيب 3 شبان فجر اليوم باعتداء لقوات الاحتلال في طولكرم والخليل.