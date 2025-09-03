نائب محافظ البحيرة يشهد احتفال المولد النبوي الشريف بمسجد ناصر في دمنهور

شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بمدينة دمنهور.

وجاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داوود، السكرتير العام المساعد، والدكتور سامي العسالة، مدير عام أوقاف البحيرة، والشيخ أحمد خليفة، مدير الدعوة بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وجمع من المواطنين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم للشيخ يوسف ندا، أعقبها كلمة الدكتور سامي العسالة، وكيل مديرية أوقاف البحيرة، تناولت الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم، وما تحمله ذكرى مولده الشريف من قيم التسامح والمحبة والتعاون، مع التأكيد على أهمية استلهام هذه المعاني السامية في حياتنا اليومية، لما تحمله من معاني التضحية والفداء ونشر الهداية بين الناس.

واختُتم اللقاء بابتهالات ومدائح نبوية للشيخ شعبان رضوان تناولت السيرة المشرفة لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، وما تحمله من دروس وقيم سامية في الرحمة والعدل والإخلاص والعمل.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة العطرة، داعيةً الله أن "يعيدها على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار".