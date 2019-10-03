تشيلسي يلدغ ليل بثنائية وأياكس يواصل انطلاقته المثالية بإسقاط فالنسيا بدوري الأبطال

أنعش تشيلسي الإنجليزي حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه ليل الفرنسي أمس الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت أيضا انتصارا مستحقا لأياكس أمستردام الهولندي 3 / صفر على مضيفه فالنسيا الإسباني.

أنعش تشيلسي الإنجليزي حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه ليل الفرنسي أمس الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت أيضا انتصارا مستحقا لأياكس أمستردام الهولندي 3 / صفر على مضيفه فالنسيا الإسباني.

أنعش تشيلسي الإنجليزي حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه ليل الفرنسي أمس الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت أيضا انتصارا مستحقا لأياكس أمستردام الهولندي 3 / صفر على مضيفه فالنسيا الإسباني.