تشيلسي يلدغ ليل بثنائية وأياكس يواصل انطلاقته المثالية بإسقاط فالنسيا بدوري الأبطال

أنعش تشيلسي الإنجليزي حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه ليل الفرنسي أمس الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بالبطولة، التي شهدت أيضا انتصارا مستحقا لأياكس أمستردام الهولندي 3 / صفر على مضيفه فالنسيا الإسباني.
وتربع أياكس على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في أول مباراتين بالمجموعة، فيما حل بلنسيه ثانيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على تشيلسي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتذيل ليل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وعلى ملعب (بيار موروا) بفرنسا، تقدم تامي أبراهام لتشيلسي في الدقيقة 22، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلا، عقب تسجيل فيكتور أوسيمين هدف التعادل لليل في الدقيقة 33.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي ويليان هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 78.
وعلى ملعب (ميستايا) بإسبانيا، واصل أياكس انطلاقته الرائعة في المجموعة، بعدما تغلب 3 / صفر على مضيفه فالنسيا .
وافتتح النجم المغربي حكيم زيياش التسجيل للفريق الهولندي مبكرا في الدقيقة الثامنة، فيما أحرز كوينسي بروميس الهدف الثاني في الدقيقة 34، وقضى دوني فان دي بيك على آمال الفريق الأندلسي في العودة للمباراة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 67.