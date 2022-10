أول سفينة كورفيت تضمها أوكرانيا لأسطولها البحري: مسلحة وقادرة على كشف الغواصات

تسلمت أوكرانيا سفينة "كورفيت هيتمان" العسكرية الضخمة التي صنعت في تركيا، وقالت إنها أول سفينة في نوعها ستنضم إلى الأسطول البحري للجيش.

وشاركت السيدة الأولى الأوكرانية، أولينا زيلينسكا، في حفل تسلم السفينة في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت إن هذه السفينة التي تمت صناعتها في تركيا "سوف تخدم أوكرانيا، وستكون أول سفينة في نوعها في الأسطول البحري الأوكراني".

وذكرت وكالة "نكستا" أن "السفينة مجهزة بنظام تحكم قتالي حديث، ونظام ملاحة متطور، وسونار (نظام لكشف الأجسام الموجودة تحت الماء)، وأنظمة متخصصة بالحرب الإلكترونية".

وتابعت أن السفينة العسكرية تم تجهيزها بمكان مخصص لطائرة مروحية (هليكوبتر).

والسفن الحربية من فئة ADA تعتبر من الطرادات المضادة للغواصات، وتم تطويرها بشكل أساسي من قبل البحرية التركية خلال المرحلة الأولى من مشروع MILGEM.

ومشروع MILGEM هو برنامج متخصص بصناعة السفن الحربية في تركيا.

ومن أبرز خصائص هذا النوع من السفن أنها "مدججة بالسلاح ومجهزة بأنظمة رادار وسونار متطورة، وتقوم بتأدية المهام بسرعة عالية، وفقا لموقع "نافال تكنولوجي".

وتتميز فئة ADA بنظام ملاحة إلكتروني متكامل دقيق يعرف اختصارا باسم (ECPINS)، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة والمميزات الأخرى.

ويساعد هذا النوع من السفن الحربية أوكرانيا على كشف أي غواصة روسية حال تواجدها في بحري آزوف أو الأسود، اللذين يقعان جنوب أوكرانيا.

