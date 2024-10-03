فرنسا تنتقد قرار إسرائيل بإعلان جوتيرش شخصا غير مرغوب فيه: خطير وغير مبرر

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أعربت فرنسا عن أسفها للقرار الخطير وغير المبرر الذي اتخذته إسرائيل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شخصًا غير مرغوب فيه.

وأكدت في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، دعمها الكامل وثقتها في الأمين العام للأمم المتحدة.

#Israël / #NationsUnies | La France regrette la décision injustifiée, grave et contre-productive prise par Israël de déclarer le Secrétaire général des Nations Unies, M. @antonioguterres, persona non grata. Elle réaffirme son plein soutien et toute sa confiance au Secrétaire… pic.twitter.com/0AHi37leWn — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 3, 2024

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، منع جوتيريش من دخول إسرائيل، لأنه لم يندد بشكل واضح بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنّته إيران على إسرائيل.

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، خطوة حظر إسرائيل دخول أمين عام الأمم المتحدة، أراضيها بأنها «غير مثمرة».

وقالت الخارجية الأمريكية بشأن خطوة إسرائيل: «لا نجد هذه الخطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال».