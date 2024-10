فرنسا تنتقد قرار إسرائيل بإعلان جوتيرش شخصا غير مرغوب فيه: خطير وغير مبرر

أعربت فرنسا عن أسفها للقرار الخطير وغير المبرر الذي اتخذته إسرائيل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شخصًا غير مرغوب فيه.

وأكدت في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، دعمها الكامل وثقتها في الأمين العام للأمم المتحدة.

#Israël / #NationsUnies | La France regrette la décision injustifiée, grave et contre-productive prise par Israël de déclarer le Secrétaire général des Nations Unies, M. @antonioguterres, persona non grata. Elle réaffirme son plein soutien et toute sa confiance au Secrétaire… pic.twitter.com/0AHi37leWn