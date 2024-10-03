 وزارة الدفاع الروسية: تدمير 113 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 113 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 8:43 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 113 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 113 طائرة مسيرة أوكرانية منها 73 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".


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