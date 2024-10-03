إعلام لبناني: استهداف مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في الضاحية الجنوبية

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله، وذلك في الهجوم الجوي الذي تشنه إسرائيل حاليًا على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت قناة «LBC اللبنانية»، إن «قوات الاحتلال استهدفت مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في شارع معوض في الضاحية الجنوبية».

وقبل قليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران المعادي شن 3 غارات على الضاحية الجنوبية، إحداها على حارة حريك.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتاه الرسمية بمنصة «إكس»، صورة أولية لسحب الدخان إثر غارة استهدفت الضاحية.