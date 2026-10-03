رئيس هيئة الدواء المصرية يوقع مذكرة تفاهم مع تشاد في مجال المستحضرات الطبية والحيوية

شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح القمة والمنتدى الأفريقي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية ومجتمع الأعمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي انعقاد هذه الفعاليات في إطار حرص مصر على دعم مسارات التعاون والتكامل الأفريقي، وتعزيز الشراكات بين دول القارة في مختلف المجالات، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وتأتي مشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية، تأكيدًا على حرص الهيئة على دعم التعاون مع الدول الأفريقية، وتعزيز أطر التنسيق والتعاون في المجال الدوائي، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية؛ بما يدعم التكامل الدوائي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وعلى هامش الفعاليات، وقّع الدكتور علي الغمراوي، والدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وزير الصحة العامة والوقاية بجمهورية تشاد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كورقي وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، والسفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.

يأتي توقيع المذكرة في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد، وحرص البلدين على توسيع الشراكة في القطاعين الصحي والدوائي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتنظيمية، فضلًا عن تعزيز القدرات الرقابية، وتطوير الممارسات المرتبطة بسلامة وجودة وفاعلية المنتجات الطبية، بما يحقق التكامل الدوائي المشترك.