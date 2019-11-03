فاردي يثني على نتائج ليستر الرائعة في الدوري الإنجليزي

أثنى جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي على مواصلة فريقه لنتائجه الجيدة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر للبطولة.

وارتفع رصيد ليستر سيتي، بطل المسابقة موسم 2015 / 2016، رصيده إلى 23 نقطة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقال فاردي، الذي أحرز الهدف الثاني لليستر قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) عقب المباراة "لقد حققنا نتيجة طيبة للغاية".

أوضح فاردي "كنا ندرك أن الأمر سيكون صعبا في ملعب كريستال بالاس، لقد عانينا كثيرا في مبارياتنا الماضية معه هنا".

أضاف نجم ليستر "حصولنا على النقاط الثلاث وبشباك نظيفة، فإننا فوق القمر".

وبهدفه في مرمى كريستال بالاس، انفرد فاردي بصدارة ترتيب هدافي البطولة حاليا، بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف، ليفض شراكته مع تامي أبراهام وسيرخيو أجويرو نجمي تشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب، اللذين يتقاسما المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد تسعة أهداف.