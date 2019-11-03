استطلاع: تقدم «المحافظين» على حزب العمال فى بريطانيا

تصدر حزب المحافظين البريطانى الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون نتائج استطلاع رأى نشرت نتائجه، أمس، بفارق ضئيل على حزب العمال المعارض.

وحسب الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة «أو آر بى بول» لصالح صحيفة «تليجراف» البريطانية أن حزب المحافظين حصل على 36% من تأييد ممن شملهم الاستطلاع مقابل 28% لحزب العمال المعارض.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14% وحزب بريكست على 12%، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وشمل الاستطلاع عينة من 1510 ناخبين وجرى خلال يومى الأربعاء والخميس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.