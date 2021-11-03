التحالف: مقتل 145 إرهابيًا حوثيا في 32 عملية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء مقتل 145 إرهابيًا من عناصر ميليشيا الحوثيين في غارات جوية على منطقتي صرواح والجوف.



وجاء في بيان للتحالف أنه تم تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وتدمير 18 آلية عسكرية، مؤكدا "مقتل 145 عنصرا إرهابيًا".



ويعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، قتل فيها حوالي من 2200 حوثي.



وقد صعّد الحوثيون في شباط/فبراير الماضي هجومهم على مأرب. وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.