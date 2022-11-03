فرنسا تهدد بفرض مجموعة السبع عقوبات جديدة على إيران بسبب دعمها لروسيا

هددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بقيام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، قالت كولونا في مدينة مونستر غربي ألمانيا اليوم الخميس: "يجب أن نكون مستعدين للاتفاق على عقوبات جديدة ضد إيران إذا استلزم الأمر".

وأضافت كولونا أن من المنتظر أن يتم طرح مسألة العنف ضد المتظاهرين في إيران أمام اجتماع وزراء المجموعة، مشيرة إلى أنه سيتم بشكل جماعي إدانة قمع الاحتجاجات السلمية، وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج عن مواطنين فرنسيين وأوروبيين ومواطني دول أخرى، قالت الوزيرة الفرنسية إنه تم القبض عليهم بصورة مخالفة للقانون.

كان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، صرح مؤخرا بأنه لا يزال هناك قلق من إمكانية أن تورد إيران إلى روسيا أسلحة أخرى مثل صواريخ أرض أرض إلى جانب المسيرات القتالية.

ونفت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة لدعمها في الحرب في أوكرانيا. من جانبها، روسيا حصولها على مسيرات إيرانية.

وتتولى ألمانيا، حتى نهاية العام الجاري، الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.