النائب العام ووزير الأوقاف يتفقان على تدريب موظفي الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.