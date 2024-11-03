مقتل 13 مدنيا بنيران ميليشيا الدعم السريع وسط السودان

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قتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم لميليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة في وسط السودان اليوم الأحد، في استمرار للعنف المتصاعد في الولاية منذ الشهر الماضي.

وقال مصدر طبي فضل عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ 13 شخصا قتلوا نتيجة لإطلاق قوات الدعم السريع الرصاص على المدنيين في بلدة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة والتي تبعد 70 كيلومتر شمال ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 124 شخصا ونزوح 120 ألفا آخرين على الأقل جراء هجمات لقوات الدعم السريع، بحسب الأمم المتحدة.

وأظهر تعداد للوكالة، استنادا إلى مصادر طبية وناشطين، مقتل 200 شخص على الأقل في الجزيرة الشهر الماضي.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وميليشيا الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من عشرة ملايين سوداني، وتسببت وفق الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

وصعّدت ميليشيا الدعم السريع في الفترة الأخيرة، من هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.