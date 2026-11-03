نقابة عمال المعادن بألمانيا تطالب بزيادة بنسبة 5% في أجور العاملين بقطاع الصلب

تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" إلى تحقيق زيادة كبيرة في أجور العاملين بقطاع صناعة الصلب في ألمانيا، الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

وعقب قرار اتخذته لجنة مفاوضات الأجور المختصة، أعلنت النقابة مساء اليوم الاثنين أنها تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 5% للعاملين في قطاع صناعة الصلب بشمال غرب ألمانيا.

وكانت النقابة قد تقدمت بالمطلب نفسه خلال مفاوضات الأجور المنفصلة في قطاعي الصناعات المعدنية والكهربائية. وكان اتفاق العمل الجماعي الحالي لقطاع الصلب، الذي يسري لمدة 15 شهرًا وينتهي العمل به بنهاية العام الجاري، قد نص على 3 أشهر دون أي زيادة في الأجور، أعقبتها زيادة بنسبة 75ر1%.

وتواجه شركات صناعة الصلب في ألمانيا صعوبات بسبب ارتفاع التكاليف، ومن ذلك على سبيل المثال تكاليف أسعار الطاقة، فضلًا عن اشتداد المنافسة مع الشركات الآسيوية.

ويشمل قطاع صناعة الصلب في شمال غرب ألمانيا الشركات الموجودة في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن وهيسن. ومن أبرز الشركات العاملة فيه قطاع صناعة الصلب التابع لمجموعة "تيسن كروب" الصناعية في مدينة دويسبورج، وشركة "زالتسجيتر" في ولاية سكسونيا السفلى. ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع نحو 60 ألف موظف. وتوجد في ألمانيا أيضًا شركات لصناعة الصلب في ولاية زارلاند وشرق البلاد، لكنها تخضع لاتفاقيات عمل جماعية أخرى.

وتقر نقابة "آي جي ميتال" بأن القطاع يواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى ظهور مؤشرات أولية على تعافي الاقتصاد. وتستدل النقابة على ذلك بالتطور الإيجابي في حجم الطلبيات الواردة إلى شركات صناعة الصلب.

وقال كبير مفاوضي النقابة، كنوت جيسلر إن " العاملين الذين ينتجون الصلب يوميًا في ظل ظروف عمل شاقة، ويسهمون في عملية التحول التي يشهدها القطاع، يستحقون نصيبًا عادلًا من ثمار التعافي الاقتصادي".

وأضاف أن العاملين تحملوا أعباء هائلة خلال السنوات الماضية، ولا يزالون يواجهون ارتفاعًا في أسعار الطاقة والتنقل والمواد الغذائية. وتابع أن "مطلبنا معتدل ويمكن تفهمه وعادل". وأكد أن العاملين ينتظرون عرضًا يأخذ في الاعتبار جهودهم والأعباء المتزايدة التي يتحملونها.