التضخم في تركيا يقفز إلى نحو 11% في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية تركية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق العشرة في المئة، وذلك بعد تراجع في الشهر السابق.

وأشار معهد الإحصاء التركي (تركستات) إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز على أساس سنوي إلى 10.56 % في نوفمبر، بينما ارتفع على أساس شهري بـ 0.38% .

وكان معدل التضخم السنوي تراجع في أكتوبر إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات إلى 8.55% .

وذكر المعهد أن أعلى نسبة زيادة سنوية كانت من نصيب المشروبات الكحولية والتبغ، والتي ارتفعت أسعارها بـ43.35% . كما سجلت تكاليف التعليم والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم زيادات كبيرة.

ويسجل التضخم في تركيا تراجعا مطردا هذا العام بعدما تجاوز 25% في أكتوبر من العام الماضي متأثرا بتراجع كبير في سعر صرف الليرة.

وخفض المركزي التركي على مدار العام الجاري أسعار الفائدة الرئيسية إلى أن وصلت في أكتوبر إلى 14% ، ويُرجع البنك هذا إلى "استمرار التحسن" في النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه الأخيرة لهذا العام بشأن أسعار الفائدة في الثاني عشر من ديسمبر.