الرئيس الموريتاني: تنفيذ مبادرة «السور الأخضر الكبير» يتطلب تعبئة ما يقرب من 17 مليار دولار

قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني إن تنفيذ مبادرة (السور الأخضر الكبير) يتطلب تعبئة ما يقرب من 17 مليار دولار، لذلك يجب علينا، بشكل فردي وجماعي، تعزيز جهودنا في مجال الدعوة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، حتى تواكبنا المؤسسات الدولية بشكل أكثر فعالية، من خلال تمويلات أكثر أهمية وأفضل استهدافا، لا تؤدي إلى زيادة المديونية المفرطة لبلداننا.

جاء ذلك في خطاب رئيس موريتانيا، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، في ختام قمة مبادرة السور الأخضر الكبير، والتي هنأ خلاله، رؤساء الدول والحكومات المشاركين، على جودة النقاشات وأهمية القرارات المتخذة، بحسب بيان للرئاسة الموريتانية.

وأشاد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتجديد التزام الشركاء التقنيين والماليين لمواكبتهم مرة أخرى وبفاعلية، لتنفيذ مبادرة السور الأخضر الكبير، وأشاد بتجديد التزام الشركاء الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والصحية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أطلق مبادرة السور الأخضر الكبير عام 2007 بهدف القضاء على التصحر والفقر والجوع، وتغيير حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون في منطقة الساحل الإفريقي، ومن المنتظر أن يمتد هذا السور المكون من النباتات والثمار والأشجار عبر كامل القارة الإفريقية.