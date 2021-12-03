الداخلية تواصل مواجهة تداعيات موجة الطقس السيىء بمطروح

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مساهمتها في مواجهة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها بعض المناطق بمحافظة مطروح من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.

كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة لتكثيف الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان المواطنين.

يأتي ذلك من ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على التخطيط العلمى المدروس لمواجهة الأعباء وأداء المهام بجودة وإتقان.