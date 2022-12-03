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أعلن لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه لمبارة أمريكا، اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي، في دور الـ16 من كأس العالم 2022.

تأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما احتلت أمريكا المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ5 نقاط.

وجاء تشكيل هولندا أمام أمريكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

خط الدفاع: ناثان أكي، فيرجيل فان دايك، يورين تيمبر.

خط الوسط: دالي بليند، فرينكي دي يونج، مارتن دي روون، دينزل دومفريس، دافي كلاسين.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.