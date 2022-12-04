التلفزيون الرسمي الإيراني: الحكومة بدأت في بناء مفاعل نووي جديد جنوب غربي البلاد

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم السبت، عن أن الحكومة بدأت في بناء مفاعل نووي جديد جنوب غربي البلاد.

وأضاف التلفزيون الإيراني، حسبما ذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المفاعل الجديد تبلغ قدراته 300 ميجاوات وسوف يستغرق الأمر 8 سنوات لاكتمال بنائه كما سيكلف 2 مليار دولار.

وأشارت وسائل إعلام رسمية في إيران إلى أن المفاعل سوف يجري بناؤه في محافظة خوزستان (الأحواز) جنوب غربي إيران بالقرب من الحدود العراقية.

يُذكر أن هذا التطور يأتي بعدما توقفت المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا منذ شهر أغسطس الماضي بعد التوصل إلى الصيغة النهائية للإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والذي تم التوصل إليه في سويسرا ذلك العام وخرجت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.



