قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة في حي الشجاعية، أودت بحياة 500 شهيد؛ من أجل الوصول لأحد عناصر حماس.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن إسرائيل دمرت مربعا سكنيا بالكامل، من أجل اغتيال وسام فرحات المشرف على عملية الإفراج عن الدفعة الثالثة للأسرى الإسرائيليين، منوها بأنه سبق وفعل الاحتلال الأمر نفسه مع عنصر حمساوي آخر يدعى إبراهيم الإبياري.

ولفت إلى أن صحيفة نيويورك تايمز ومجلات أخرى، كشفت عن منح الولايات المتحدة قنابل لإسرائيل، تدار عن طريق الأقمار الصناعية وتزن 2000 رطل، وحال إلقائها على حي تدمره بالكامل، موضحا أن إسرائيل رصدت دخول إبراهيم الإبياري إلى أحد المنازل بالقرب من مخيم جباليا، فدمرت المربع السكني الموجود فيه بالكامل، وهو ما حدث مع قائد منطقة الشجاعية وسام فرحات.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يستهدف خان يونس في معركة اعتبرها الحاسمة، من أجل تحقيق عدة أهداف، منوها بأن أول هذه الأهداف هو القضاء على قيادات حماس (محمد الضيف، ومروان عيسى، ويحيى السينوار)، حيث يعتقد الاحتلال بأنهم يختبئون في منزل شقيق يحي السينوار، ويدعى محمد، ومن ثم ستتجه القوات إلى خان يونس لتدميره بالكامل.

وذكر أن الهدف الثاني، هو محاولة الإفراج عن المجندين الإسرائيليين المحتجزين لدى القيادة، اعتقادا من الاحتلال بأنهم موجودون في منطقة خان يونس.