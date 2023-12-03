أصيبت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بقرية أوليلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحالة تسمم وإعياء شديد؛ إثر تناولها طعام دون غسل يديها، عقب استخراجها كمية من محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة السامة".

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول "نرمين.ن.ع"، 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، ومقيمة قرية أوليلة دائرة المركز مصابة بحالة إعياء "ادعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وبالفحص وسؤال والدتها "سماسم.ع.ا"، 45 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، قررت عقب استخراج ابنتها محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" تناولت الطعام دون غسل يديها؛ مما أدى إلى إصابتها بالتسمم ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر رقم 10611 إداري مركز ميت غمر، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.