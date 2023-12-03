مسئول أمريكي: أسقطنا عدة مسيرات في البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون

أسقطت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، اليوم الأحد، عدة طائرات مسيرة كانت متجهة نحوها، وأطلقت من مناطق في اليمن يسيطر عليها المسلحون الحوثيون، وفقا لمسئول أمريكي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن المسئول الذي لم تكشف هويته: "شاركت (السفينة) يو إس إس كارني في اشتباكات متعددة في البحر الأحمر تضمنت هجمات الحوثيين على السفن التجارية اليوم. وفي حالتين على الأقل، نجحت كارني في إسقاط طائرات بدون طيار متجهة في اتجاهها".

وقالت وزارة الدفاع (البنتاجون) في بيان لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنه سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.