الجيش السوري: أوقعنا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين بريفي إدلب وحماة

أعلن الجيش السوري اليوم الثلاثاء إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقال مصدر عسكري،في منشور أوردته وزارة الدفاع السورية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي ويوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين ويدمر آلياتهم وأسلحتهم".

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) أن "وحدات الجيش العربي السوري تخوض مواجهات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية شمال وغرب بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي"، مشيرة إلى أن "وحدات الجيش تعمل على تدعيم الخطوط الدفاعية والإسناد على المحور الشمالي بريف حماة تمهيداً لبدء الهجوم المضاد ضد التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة".

بدوره ، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تعرض مدينة محردة بريف حماة الغربي لقصف صاروخي من قبل الفصائل السورية المسلحة ، مشيرا إلى أن "الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على مدن وبلدات طيبة الإمام وحلفايا وصوران ومعردس في ريف حماة الشمالي خلال الساعات الماضية بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، تزامناً مع غارات جوية من الطيران الحربي وقصف مدفعي متبادل".

ولفت المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي ، إلى أن "الطيران الحربي السوري شن ست غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي، كما شن الطيران المروحي أربع غارات بالبراميل المتفجرة على المدينة".

كان مسلحون ،بقيادة هيئة تحرير الشام ، شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين، وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين .