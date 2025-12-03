شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، توافدًا مستمرًا من الناخبين قبل دقائق من غلق باب التصويت، إذ حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

وشهدت لجنة مدرسة المسيرة الحسنة، التي تضم لجان 12، 13، 14 في الدائرة الثانية (الرمل)، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لتسهيل حركة الدخول والخروج والحفاظ على سير العملية الانتخابية.

وكان أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن في بيان سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث جرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظ، على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار خلال أيام التصويت، مع توفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر طاقة احتياطي، وتزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.

كما وجه بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسٍ متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية ومقرها «الرمل»، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا لهم حق التصويت.

ويختار الناخبون ثلاثة مرشحين من بين 16 مرشحًا بنظام الاقتراع السري المباشر، وهم: "أحمد عبد المجيد، عمر الغنيمي (حزب مستقبل وطن)، حازم الريان (حزب حماة الوطن)"، والمستقلين هم: "منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبد الظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي".