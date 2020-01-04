مراسم تشييع كبيرة في كربلاء العراقية لقتلى القصف الجوي الأمريكي في بغداد

جرت في مدينة كربلاء العراقية، اليوم السبت، مراسم تشييع جثامين قتلى القصف الجوي الأمريكي بمحيط مطار بغداد الدولي غربي بغداد.

واكتظت شوارع كربلاء بالمشيعين يتقدمهم ممثلين عن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني ومحافظ المدينة وكبار الشخصيات السياسية ورجال الدين والزعامات العشائرية وحشد كبير من المعزين.

وأفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بأن محافظة كربلاء شهدت إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات الأمنية أغلقت عددا من الشوارع والطرق لاستقبال جثامين ضحايا القصف الأمريكي، فيما انتشرت قوات الحشد الشعبي في الشوارع حاملين الاعلام فضلا عن انتشار المئات من الأهالي للمشاركة في مراسم التشييع.

وذكرت المصادر أن ذروة مراسم التشييع ستبلغ ذروتها في ساحة بين الحرمين بين مرقد الأمام الحسين واخيه العباس في مراسم جنائزية حزينة .

وبحسب مصادر في الحشد الشعبي ، فإن جثامين الضحايا ستنقل إلى محافظة النجف حيث سيوارى القتلى من العراقيين الثرى في مقبرة وادي السلام، فيما سينقل جثمان قاسم سليماني ورفاقة إلى إيران جوا لاقامة مراسم تشييع ودفن الرفاة في بلاده.

وكان قد جرى تشييع رسمي وشعبي كبير لجثامين الضحايا في شوارع بغداد شارك فيها آلاف من العراقيين وفصائل الحشد الشعبي.

وكان قائد فيلق"القدس" التابع للحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد فجر أمس الجمعة.