تحالف دعم الشرعية: انطلاق القرصنة والاختطاف من أي ميناء باليمن سيجعله هدفا عسكريا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن "انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا"، معتبرا أن "اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة (روابي) انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي".

وأوضح العميد المالكي، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن "تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف التي تمت مساء الأحد الماضي لسفينة الشحن التجاري (روابي) انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي".

وذكر أن العملية "تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى)، بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة".

وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و"دليل سان ريمو" للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل تلك الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما أوضح العميد المالكي بأن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية لكل أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.

وشدد العميد المالكي على أنه يجب على الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي".

وشدد "في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة، وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة".

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الاثنين، أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.