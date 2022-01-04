الحوثيون يعلنون مقتل 23 من عناصرهم بمواجهات مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل 23 من أفرادها يحملون رتب ضباط، سقطوا في مواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.



وذكرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين أنه "تم اليوم في العاصمة صنعاء تشييع 23 من افراد القوات المسلحة (مقاتلون حوثيون)، جميعهم يحملون رتب ضباط".



وأوردت الوكالة أسماء جميع من تم تشييعهم، منهم ضابط رفيع المستوى برتبة لواء، فيما كان الآخرون برتب عقيد أو رائد أو نقيب.



وأوضحت الوكالة أن هؤلاء قتلوا في "معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.