 الجيش اليمني: مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي خلال مواجهات في شبوة والبيضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني: مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي خلال مواجهات في شبوة والبيضاء

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 11:32 ص

أكد الجيش الوطني اليمني، مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش وغارات التحالف العربي في محافظتي شبوة والبيضاء.

وقال مصدر عسكري، في تصريحات أوردتها قناة اليمن الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن ألوية العمالقة بالجيش اليمني تواصل تقدمها باتجاه بيحان - شبوة، ملحقة خسائر بميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن والمدفعية.

وأضاف أن الجيش الوطني قتل عددا من ميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، بعد محاولات تسلل قامت بها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع قوات الشرعية.

فيما قامت مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف بدك المواقع والتحصينات الحوثية، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن - أمس - أن قواته نفّذت 12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة السابقة، مضيفا أن الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصرا.

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