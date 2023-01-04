استمرار انكماش قطاع التصنيع في أمريكا للشهر الثاني

أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت اليوم الأربعاء، استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا أسرع تراجع سنوي منذ 2005، مما ساعد في تخفيف ضغوط الأسعار.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 4ر48 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020 مقابل 49 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتراجع مؤشر المعهد خلال العام الماضي بمقدار 4ر10 نقطة، وهو أكبر تراجع سنوي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. كما تراجع المؤشر الفرعي لقياس أسعار المواد الخام للقطاع للشهر التاسع على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متصلة منذ 1974-1975، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وخلال الشهر الماضي تراجع المؤشران الفرعيان لقياس الطلبيات الجديدة والإنتاج حيث تراجع كل منهما لأقل المستويات منذ مايو 2020، ما يشير إلى استمرار ضعف الطلب، كما تراجع مؤشر الصادرات والواردات.

وسجل 13 قطاعا تصنيعيا انكماشا خلال الشهر الماضي بقيادة منتجات الأخشاب والمعادن المشغولة والكيمياويات والورق. في المقابل سجل قطاعا المعادن الأساسية والبتروكيماويات نموا.